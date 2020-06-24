WhatsApp'ta yeni dönem! Sohbetler bölümüne güncelleme geliyor
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması platformun sohbet kısmında yeni bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.
Dijital dünyanı en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda olan WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.
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Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp yeni özelliği ile GIF yani animasyon formatında çıkartmalar destekleyecek.
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Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren ve sadece resim formatında olan çıkartmalar GIF desteğine kavuşacak. Beta sürümüne ortaya çıkan özelliğin önümüzdeki günlerde hem iOS hem da Android sürümüne gelmesi bekleniyor.
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Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp'ın platforma entegre etmeye hazırlandığı tek özellik bu değil.
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