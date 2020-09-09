BIST 1.089
DOLAR 7,49
EURO 8,82
ALTIN 464,13

WhatsApp'ta paylaşılan bu mesaja dikkat! İşte yapmanız gerekenler

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp için kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi.

WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı yayınlandı. Popüler mesajlaşma platformunda paylaşılan bir mesajın uygulamanın çökmesine neden olduğu belirlendi.

112

İngiliz Daily Mail gazetesinin WABetaInfo  tarafından paylaşılan bilgilere dayandırdığı habere göre, kullanıcılara tanımadıkları kişiler tarafından gönderilen mesajlar uygulamanın çökmesine neden oldu. 

212

Kullanıcıların tanımadıkları kişiler tarafından bir WhatsApp grubuna dahil edilmesi yöntemi ile gerçekleşen bu saldırı sonrasında kullanıcıların mesajlaşma geçmişlerini de kaybettikleri belirtiliyor. 

312

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan  WABetaInfo  kullanıcıların WhatsApp ayarlarını sadece rehberlerindeki kişilerden mesaj almalarına izin verecek şekilde değiştirmelerini öneriyor. 

412