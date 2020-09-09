WhatsApp'ta paylaşılan bu mesaja dikkat! İşte yapmanız gerekenler
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp için kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi.
WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı yayınlandı. Popüler mesajlaşma platformunda paylaşılan bir mesajın uygulamanın çökmesine neden olduğu belirlendi.
İngiliz Daily Mail gazetesinin WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere dayandırdığı habere göre, kullanıcılara tanımadıkları kişiler tarafından gönderilen mesajlar uygulamanın çökmesine neden oldu.
Kullanıcıların tanımadıkları kişiler tarafından bir WhatsApp grubuna dahil edilmesi yöntemi ile gerçekleşen bu saldırı sonrasında kullanıcıların mesajlaşma geçmişlerini de kaybettikleri belirtiliyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan WABetaInfo kullanıcıların WhatsApp ayarlarını sadece rehberlerindeki kişilerden mesaj almalarına izin verecek şekilde değiştirmelerini öneriyor.