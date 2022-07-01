WhatsApp'ta herkesin beklediği özellik sonunda geliyor!
Dünya üzerindeki en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Whatsapp kullanan kişilerin hemen hemen hepsi, mesaj bildirimlerini değil de, sesli aramaları sessize alamamaktan şikayetçiydi.
WhatsApp ise gelen talepleri kayıtsız kalmadı ve sadece sesli ve görüntülü aramaları sessize alabilme imkanı sunan bir güncelleme üzerinde çalışmaya başladı.
WhatsApp bu sorunun çözümü için yakında ‘rahatsız etme’ özelliğinin olduğu yeni bir sürüm yayınlayacak.
Bu sayede kullanıcılar sesli ve görüntülü aramaları sessize alabilecek. Bu özellik telefonun kendi içerisinde yer alan ‘rahatsız etme’ modu ile de bütünleşecek.