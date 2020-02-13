WhatsApp'ın aktif kullanıcı sayısı belli oldu! Bakın kullanıcı sayısı kaça ulaştı?
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde kurulan WhatsApp'ın aktif kullanıcı sayısı belli oldu.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen özelliği ile değil kırdığı rekor ile gündemde.
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Uzun bir sürenin ardından aktif kullanıcı sayısını açıklayan WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulaması unvanını korudu.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Facebook'un 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı
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WhatsApp geçtiğimiz haftalarda Android uygulama mağazası Google Play'de 5 milyar indirilme barajını aşmıştı.
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