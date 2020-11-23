Whatsapp'a bomba 2 özellik geliyor! Bu yenilikler çok işinize yarayacak

WhatsApp'ta değişim tüm hızıyla devam ediyor. 2 milyarı aşkın kullanıcısı bulunan uygulama neredeyse her gün yeni bir özelliği ile gündeme geliyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte güncellemeler ve yeni özellikler konusunda iyice gaza basan WhatsApp, kullanıcıların işine yarayacak iki yeni özelliğini test ediyor.