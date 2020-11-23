Whatsapp'a bomba 2 özellik geliyor! Bu yenilikler çok işinize yarayacak
Facebook bünyesinde hizmet veren Whatsapp, iki yeni özellik üzerinde daha çalışıyor.
WhatsApp'ta değişim tüm hızıyla devam ediyor. 2 milyarı aşkın kullanıcısı bulunan uygulama neredeyse her gün yeni bir özelliği ile gündeme geliyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte güncellemeler ve yeni özellikler konusunda iyice gaza basan WhatsApp, kullanıcıların işine yarayacak iki yeni özelliğini test ediyor.
WhatsApp, geçtiğimiz günlerde alışveriş özelliğini yayınlayarak tüm kullanıcıların hizmetine açmıştı.
WhatsApp'a gelecek yeni özelliklerden birincisi videolarla ilgili. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, videoları hikaye (durum) olarak paylaşmadan veya birine göndermeden önce sessize alabilecek.
Bu özelliği kullanabilmek için, video yükleme ekranındaki hoparlör simgesine dokunup sessize almak yeterli olacak.