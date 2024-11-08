WhatsApp'a 5 yeni özellik geliyor: Aynısı Instagram'da da var!

Özelleştirilmiş emoji: Eklenecek bir başka özellik de kullanıcıların en sık kullandığı emojileri hızlı bir şekilde erişebilmesini sağlayan "özelleştirilmiş emoji" özelliği. Bu, kullanıcıların durum güncellemelerini yaparken veya mesajlara yanıt verirken daha pratik bir şekilde emoji kullanmalarını sağlayacak.