WhatsApp'a 5 yeni özellik geliyor: Aynısı Instagram'da da var!
WhatsApp yeni güncellemelerle gündemde. Instagram'da da kullanılan bazı özellikler WhatsApp'ta da kullanıcılara sunulacak. Durum güncellemesine müzik ekleme, özelleştirilmiş emoji, web'de ara ve anket etiketi özellikleri yakın zamanda WhatsApp kullanıcılarının beğenisine sunulacak.
WhatsApp yeni özelliklerleriyle, ana şirketi Meta’ya ait bir diğer platform olan Instagram’a daha da benzeyecek.
Durum güncellemesine müzik ekleme: Şu anda test aşamasındaki en dikkat çekici özelliklerden biri, durum güncellemelerine müzik ekleyebilme seçeneği.
Kullanıcılar, Instagram Hikayeleri gibi, durumlarına bir müzik parçası ekleyebilecek. Bu özellik, arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaşımlarındaki duyguyu daha iyi hissetmelerini sağlayacak.
Özelleştirilmiş emoji: Eklenecek bir başka özellik de kullanıcıların en sık kullandığı emojileri hızlı bir şekilde erişebilmesini sağlayan "özelleştirilmiş emoji" özelliği. Bu, kullanıcıların durum güncellemelerini yaparken veya mesajlara yanıt verirken daha pratik bir şekilde emoji kullanmalarını sağlayacak.