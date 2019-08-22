WhatsApp’a 4 yeni özellik geliyor
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 4 yeni özelliğini kullanıcıların deneyimine sunmaya hazırlanıyor.
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikleri ile gündemde.
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1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması 4 yeni özelliği birden kullanıcılarının kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
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WhatsApp, parmak izi kilidini nihayet kullanıma sunuyor. Platforma gelen ikinci yenilik ile parmak izi kilidi nihayet kullanıma sunuluyor.
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Uygulamaya gelen bir diğer yenilik sayesinde Whatsapp'ta ses kayıtlarının otomatik olarak oynatılabilecek. WhatsApp'a gelen son yenilik ise WhatsApp'ta da Facebook ibaresi görülmeye başlanacak.
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