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WhatsApp'a 3 bomba özellik birden geliyor!

WhatsApp'a 3 bomba özellik birden geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a gelecek olan güncelleme ile 3 yeni özellik geliyor. Yeni gelecek özelliklerin grup sohbetlerini yönelik olduğu belirtildi.

WhatsApp'a 3 bomba özellik birden geliyor!

En popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, son günlerde getirdiği güncellemeler ile adından sıklıkla bahsettiriyor.

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WhatsApp'a 3 bomba özellik birden geliyor!

Facebook'unu bünyesinde yer alan WhatsApp uygulaması, son dönemlerde özellikle güncellemelerini grup sohbetleri ile ilgili yapıyor.

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WhatsApp'a 3 bomba özellik birden geliyor!

Hatırlanacağı üzere bu kategoriye ilişkin ilk önemli hamlesini grup kullanıcı sayısını arttırarak yapan WhatsApp, daha sonra ise gruplara katılım için yönetici onayı uygulamasını getirmişti.

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WhatsApp'a 3 bomba özellik birden geliyor!

WhatsApp’ın yeni duyurduğu 3 özellik de yine grup kullanıcılarını ilgilendirirken, bu defa hitap edilen kitle yazılı mesajlaşma değil sesli iletişim olacak.

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