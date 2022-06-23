WhatsApp'a 3 bomba özellik birden geliyor!
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a gelecek olan güncelleme ile 3 yeni özellik geliyor. Yeni gelecek özelliklerin grup sohbetlerini yönelik olduğu belirtildi.
En popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, son günlerde getirdiği güncellemeler ile adından sıklıkla bahsettiriyor.
Facebook'unu bünyesinde yer alan WhatsApp uygulaması, son dönemlerde özellikle güncellemelerini grup sohbetleri ile ilgili yapıyor.
Hatırlanacağı üzere bu kategoriye ilişkin ilk önemli hamlesini grup kullanıcı sayısını arttırarak yapan WhatsApp, daha sonra ise gruplara katılım için yönetici onayı uygulamasını getirmişti.
WhatsApp’ın yeni duyurduğu 3 özellik de yine grup kullanıcılarını ilgilendirirken, bu defa hitap edilen kitle yazılı mesajlaşma değil sesli iletişim olacak.