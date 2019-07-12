WhatsApp yeni dönemde Hızlı Düzenleme Kısayolu ile kullanıcılarına daha hızlı hizmet veriyor
Son yılların gözdesi en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp teknolojinin de ilerlemesiyle yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor. Bu kez de WhatsApp'a "Hızlı Düzenleme Kısayolu" adı verilen etkili bir özellik geliyor.
WhatsApp gündemden düşmemek için teknolojiyle beraber yarışıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha yeni özelliği ile gündemde.
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Söz konusu özellik, kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirecek cinsten. Zira gönderilen fotoğrafların kolayca yeniden düzenlenebilmesine olanak sağlıyor.
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"Hızlı Düzenleme Kısayolu" adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar gönderdikleri hem fotoğrafın orijinal halini hem de düzenlenmiş olan diğer şeklini istedikleri kişi ile paylaşabiliyor.
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