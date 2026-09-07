WhatsApp yakında bu telefonlarda çalışmayacak
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, güvenlik ve performans standartlarını korumak amacıyla desteklediği işletim sistemi sürümlerinde kapsamlı bir güncellemeye gidiyor.
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, eski işletim sistemlerine verdiği desteği kademeli olarak sonlandırıyor. Şirketin yeni düzenlemesiyle birlikte belirli Android ve iOS sürümlerini kullanan telefonlar WhatsApp'ın yeni sürümlerini çalıştıramayacak.
Kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için telefonlarının işletim sistemi sürümünü kontrol etmesi ve mümkünse güncellemesi gerekiyor.
Android telefonlarda son tarih 8 Eylül
WhatsApp'ın mevcut sisteminde Android 5.0 ve üzeri işletim sistemi kullanan cihazlar destekleniyor. Ancak 8 Eylül 2026'dan itibaren destek sınırı Android 6.0 ve üzeri olarak değişecek.
Böylece Android 5.0 ve Android 5.1 kullanan telefonlar WhatsApp'ın destek kapsamı dışında kalacak. Bu cihazlar uygulamanın yeni sürümlerini çalıştıramayacak.
iPhone kullanıcıları için kritik tarih
iPhone tarafında da işletim sistemi desteğinde değişikliğe gidilecek. Mevcut durumda iOS 15.1 ve üzeri sürümler desteklenirken, 30 Kasım 2026 itibarıyla destek sınırı iOS 15.5 ve üzeri olarak güncellenecek.
iOS 15.1, iOS 15.2, iOS 15.3 ve iOS 15.4 sürümlerini kullanan iPhone'larda WhatsApp desteği sona erecek.
Kullanıcılara önceden bildirim gönderilecek
WhatsApp, desteğin sona ermesinden önce etkilenecek kullanıcıları uygulama üzerinden bilgilendirecek. Kullanıcılara işletim sistemlerini güncellemeleri gerektiğini belirten bildirimler gönderilecek.
Şirket, desteklenen işletim sistemi sürümlerini düzenli olarak gözden geçirdiğini belirtiyor. Bu değerlendirmelerde özellikle en eski ve en az sayıda kullanıcı tarafından kullanılan işletim sistemleri dikkate alınıyor.
Eski cihazların güncel güvenlik özelliklerinden veya WhatsApp'ın çalışması için gereken bazı işlevlerden yoksun kalabilmesi, desteğin sonlandırılmasının temel nedenleri arasında gösteriliyor.
Telefonunuz güncellenemiyorsa dikkat
WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyenlerin telefonlarının desteklenen işletim sistemi sürümüne yükseltilebildiğinden emin olması gerekiyor.
İşletim sistemi güncellenemeyen cihazlarda WhatsApp'ın yeni sürümleri kullanılamayacak. Bu nedenle özellikle eski telefon sahiplerinin cihazlarının yazılım sürümünü kontrol etmesi önem taşıyor.
Yalnızca Wi-Fi ile WhatsApp hesabı açılamıyor
WhatsApp'ta yeni hesap oluşturmak isteyen kullanıcıların cihaz üzerinden SMS veya telefon araması yoluyla doğrulama kodu alabilmesi gerekiyor.
Yalnızca Wi-Fi bağlantısı bulunan ve SMS ya da telefon araması alamayan cihazlarda yeni WhatsApp hesabı oluşturulmasına izin verilmiyor.