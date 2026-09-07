WhatsApp yakında bu telefonlarda çalışmayacak

Şirket, desteklenen işletim sistemi sürümlerini düzenli olarak gözden geçirdiğini belirtiyor. Bu değerlendirmelerde özellikle en eski ve en az sayıda kullanıcı tarafından kullanılan işletim sistemleri dikkate alınıyor.

Eski cihazların güncel güvenlik özelliklerinden veya WhatsApp'ın çalışması için gereken bazı işlevlerden yoksun kalabilmesi, desteğin sonlandırılmasının temel nedenleri arasında gösteriliyor.