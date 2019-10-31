WhatsApp son görülme gerçeği ortaya çıktı işin aslı bakın neymiş
WhatsApp'ta son görülme özelliğinin kaldırılacağı haberi, sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Peki gerçekten WhatsApp'ta son görülme özelliği kalkıyor mu?
WhatsApp’ın son güncellemesi ile büyük bir değişime imza atacağı ve son görülme özelliğini kaldırılacağı Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi.
WhatsApp’ta son görülme özelliğinin kalkacağı sadece dedikodu gibi görünüyor. Çünkü; hem WhatsApp’tan bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, hem de sızıntı haberleri ile ünlü teknoloji bloggerları bu konuda herhangi bir yorumda bulunmadı.
WhatsApp'ta dün yaşanan bir teknik sorun nedeniyle kullanıcıların gizlilik ayarı farkında olmadan değiştiği düşünülüyor. Gizlilik ayarlarının son görülme kısmında kullanıcılar “Herkes”, “Kişilerim” ve “Hiç kimse” seçeneklerinden birini seçebiliyor.
Hiç kimse fark etmedi; ancak kısa süreli yaşanan teknik bir sorun nedeniyle WhatsApp'ta kullanıcıların gizlilik ayarı kullanıcıların kontrolü dışında değişti. Hemen kontrol edin, ayarınızın eskisi gibi olup olmadığını öğrenin.