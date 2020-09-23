WhatsApp mesajlarında yeni dönem
Facebook bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Snapchat'i anımsatan yeni özelliğiyle bambaşka bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.
Sosyal medyadaki etkisini artırmak için satın alma yoluna giden Facebook daha önce rekor fiyatlar ile whatsApp ve Instagram'ı satın almıştı.
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Snapchat için de benzer bir yol izleyen Facebook, satın alamayınca benzer özelliklerini bünyesinde bulundurduğu platformlarına entegre etme taktiğini benimsemişti.
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Bu planı Instagram’a yaptığı güncellemelerde kullanan Facebook şimdi WhatsApp için de benzer bir yol izleme kararı aldı. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a Snapchat'i anımsatan bir özellik geliyor.
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WhatsApp mesajları otomatik olarak silen bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik şu an için, sadece 5 saniye ve 1 saat gibi süreleri kapsıyor.
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