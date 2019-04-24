WhatsApp kullanıcılarını zora sokacak yasak! Artık bunu yapamayacaksınız
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların güvenliği açısından milyonlarca kişinin işine yarayan bir özelliği kaldırma kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde parmak izi ile doğrulama sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıkan WhatsApp, güvenlik açısından önlemler almaya devam ediyor. Son dönemde Facebook ve Twitter'ın milyonlarca kişinin bilgisini sızdırdığının ortaya çıkması ile birlikte harekete geçen WhatsApp, sevilen bir özelliğini kaldıracak.
Son güncellemesi ile birlikte etiket, emoji, metin ve kalemle çizme gibi düzenleme ekranının bir parçası olan Doodle ekranı için yeni bir arayüz tasarımı yayınlayan WhatsApp, artık sohbet penceresinde ekran fotoğrafı almanıza izin vermeyecek.
Aylar öncesinden hayata geçirdiği uçtan uca şifreleme yöntemiyle birçok kullanıcı tarafından takdir kazanan WhatsApp, kişilerin hesap güvenliği açısından bu kararı aldı ancak kullanıcılar, alınan bu kararı pek hoş karşılamadı.
WhatsApp'ta alınan ekran görüntüleri Fotoğraflarınıza kaydediliyor ve onay verdiğiniz takdirde varsa yedekleme hesabınıza gönderiliyordu. WhatsApp, bulut hesaplarınızın hacklenmesini göz önüne alarak artık ekran görüntüsü kaydetme işlemini durduracak.