WhatsApp kullanıcılarına kredi vermeye hazırlanıyor!
Hindistan’da yeni özelliği için girişimlerini hızlandıran WhatsApp kullanıcılarına kredi vermesine imkan tanıyacak özelliği denemeye hazırlanıyor.
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bu sefer oldukça ilginç bir özellik ile gündemde.
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2 yıl önce Hindistan’da mobil ödeme özelliğini test eden WhatsApp bu proje kapsamında ülkede yeni bir başvuru gerçekleştirdi.
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TechCrunch’ta yer alan habere göre WhatsApp kullanıcılarına kredi verebilmesine imkan tanıyan özelliği denemeye hazırlanıyor.
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Zira WhastApp’ı bünyesinde bulunduran Facebook bu özellik için Hindistan’daki yetkililere gerekli başvuruları yapmış durumda.
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