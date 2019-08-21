WhatsApp kullanıcıları dikkat! Yeni bir özellik geliyor
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının para transferi yapabilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışmalar yapıyor.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.
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CNBC'nin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, WhatsApp ile yakında para transferi mümkün olacak.
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Aynı habere göre, dijital cüzdan DANA ve fintech firması OVO ile görüşmelere başlayan WhatsApp söz konusu özelliği ilk olarak Endonezya'da kullanıma sunmayı planlıyor.
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Ancak bu Facebook için yeni bir özellik değil. Facebook halihazırda Messenger üzerinden para transferi hizmetini ABD’de kullanıma sunmuştu.
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