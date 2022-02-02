WhatsApp kullananlara kötü haber! Herkesi kurtaran özellik değişiyor: Geri adım atıldı artık...
Milyonlarca kişinin kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp kullanıcılarını üzecek haberi duyurdu.
WhatsApp geçtiğimiz yıllarda, yanlışlıkla gönderilen mesajları karşı tarafın görmesini engelleyen ‘herkesten sil’ işlevini yayınladı.
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Özellik sayesinde gönderdiğiniz bir yazılı mesajı veya dosyayı hem kendinizden hem de alıcının WhatsApp hesabından aynı anda kalıcı olarak silmek mümkün oldu.
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Herkesten sil özelliği sadece mesajı gönderdikten sonraki bir saat içinde kullanılabiliyor.
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Daha fazla süre geçtiğinde ise WhatsApp mesajın karşı taraftan silinmesine izin vermiyor.
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