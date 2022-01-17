WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet ederken daha dikkatli olun: Kimse fark etmese de güncellendi
Milyonlarca kişinin kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni güncellemesini duyurdu.
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü uygulamasında güncelleme yapıldı. Beta kullanıcılarının erişimine açılan güncelleme uygulamanın yazılım sürümünü 2.2201.2’ye yükseltti.
Kimse bu özelliği fark etmese bile WhatsApp kendini güncellemiş görünüyor.
Meta’ya bağlı olan mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümüyle birlikte ‘Desktop Beta’ programının kullanıcı ara yüzünde birkaç değişiklik yaptı.
Geçtiğimiz günlerde de WhatsApp bildirimlerinde profil fotoğraflarını görebileceğiniz bir özellik duyurmuştu. Bu kez de WhatsApp masaüstü uygulaması için kolları sıvadı.