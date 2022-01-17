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WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet ederken daha dikkatli olun: Kimse fark etmese de güncellendi

WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet ederken daha dikkatli olun: Kimse fark etmese de güncellendi

Milyonlarca kişinin kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni güncellemesini duyurdu.

WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet ederken daha dikkatli olun: Kimse fark etmese de güncellendi

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü uygulamasında güncelleme yapıldı.  Beta kullanıcılarının erişimine açılan güncelleme uygulamanın yazılım sürümünü 2.2201.2’ye yükseltti.

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WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet ederken daha dikkatli olun: Kimse fark etmese de güncellendi

Kimse bu özelliği fark etmese bile WhatsApp kendini güncellemiş görünüyor.

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WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet ederken daha dikkatli olun: Kimse fark etmese de güncellendi

Meta’ya bağlı olan mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümüyle birlikte ‘Desktop Beta’ programının kullanıcı ara yüzünde birkaç değişiklik yaptı. 

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WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet ederken daha dikkatli olun: Kimse fark etmese de güncellendi

Geçtiğimiz günlerde de WhatsApp bildirimlerinde profil fotoğraflarını görebileceğiniz bir özellik duyurmuştu. Bu kez de WhatsApp masaüstü uygulaması için kolları sıvadı.

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