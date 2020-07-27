WhatsApp ekran görüntüleri sızdı işte yepyeni bir özellik
Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp'a aynı hesabı birden fazla cihazda kullanma özelliği geliyor.
Dijital dünyanı en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda olan WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.
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Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp'ın platforma entegre edeceği özellik beta sürümünde bulunan bilgiler ile netlik kazandı.
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WABetaInfo’ya göre Facebook, tek bir WhatsApp hesabını birden fazla hesaba bağlama desteğini getirmeyi planlıyor.
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Aynı habere göre, 4 cihaza kadar desteklenecek bu yeni özelliğin SMS’le gelen bir doğrulama koduyla gerçekleştirilecek.
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