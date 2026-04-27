WhatsApp artık ücretli oluyor: Fiyatı da belli oldu
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, şimdi farklı bir adımın eşiğinde. Şirket, Android kullanıcıları için “WhatsApp Plus” adını verdiği ücretli abonelik modelini test etmeye başladı.
Aslında bu hamle çok da sürpriz sayılmaz. Çünkü platform uzun süredir gelir modelini çeşitlendirme yollarını arıyordu. Yeni sistemde kullanıcılar, temel mesajlaşma deneyimini ücretsiz kullanmaya devam edecek. Ama biraz daha “özel” bir deneyim isteyenler için ücretli bir seçenek sunulacak.
Aylık yaklaşık 2,50 dolar olarak belirlenen abonelik, şimdilik beta sürümlerinde ortaya çıkmış durumda.
KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ ÖNE ÇIKIYOR
WhatsApp Plus’ın en dikkat çeken tarafı, kullanıcıya sunduğu kişiselleştirme imkanları. Yani uygulamayı biraz daha “kendi tarzına göre” şekillendirmek isteyenler için hazırlanmış gibi.
Paket kapsamında 20 sohbeti sabitleme imkânı,18 farklı renk teması, 14 farklı uygulama ikonu, animasyonlu çıkartmalar gibi özellikler yer alıyor. Özellikle çok sayıda sohbetle uğraşan kullanıcılar için 20 sohbet sabitleme özelliği oldukça dikkat çekici. Çünkü mevcut sistemde bu sayı oldukça sınırlı.
YENİ ÖZELLİKLER SADECE ABONELİKLE SINIRLI DEĞİL
WhatsApp bir yandan ücretli modeli test ederken, diğer yandan tüm kullanıcıları ilgilendiren yenilikler üzerinde de çalışmayı sürdürüyor.
Android tarafında, Android 11 ve üzeri cihazlar için geliştirilen bildirim baloncukları öne çıkıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, başka bir uygulamadayken bile gelen mesajlara küçük bir pencere üzerinden cevap verebilecek.