WhatsApp Android güncellemesiyle 74 yeni emoji geldi

WhatsApp 2.19.315 güncellemesi ile birlikte arasında esneme, el sıkma, diz çökmüş insanlar, işitme ve yürüme engelliler için çeşitli emoji opsiyonları yer alıyor. Ayrıca flamingo, orangutan, uçurtma, paraşüt ve falafel gibi farklı emoji'ler de uygulamaya ekleniyor.