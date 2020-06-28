Wesley Sneijder'den itiraflar: İçki, kadınlar Yolanthe'yi kaybettim
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder, yeni çıkan otobiyografisinde kariyerine ve hayatına dair itiraflarda bulundu.
Kariyerinde Galatasaray ile birlikte Real Madrid ve Inter gibi takımların da formalarını giyen 36 yaşındaki Wesley Sneijder, yeni çıkan otobiyografisinde itiraflarda bulundu.
''Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum'': Galatasaray'a teknik direktör olarak dönmek istediğini söyleyen Sneijder, "En büyük hedefim, iyi bir takımın başına geçmek; bildiğim bir kulübü çalıştırmak. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum" dedi.
''10-15 milyon euro gitti'': Türkiye'de girdiği inşaat işinden para kaybettiğini söyleyen Sneijder, "Türkiye'de bir inşaat işine yatırım yaptım, proje hala devam ediyor. Çok fazla para kaybettim, 10-15 milyon euro gitti. Korkunç, evet ama ölümcül değil. Hala param var ama artık pek para gelmiyor. 36 yaşındayım. Para kovalarla geldiğinde çok fazla şey yapılabilir ancak artık farklı bir döneme girdim." diye konuştu.
''Sabah 6'ya kadar parti yaptık'': Yaşadığı alkol problemlerinden de bahseden Sneijder, "Real'de her zaman birlikte bir şeyler yaptığım bir takım arkadaşım olurdu. Genelde bu isim Guti'ydi. Aslında en iyi arkadaşımın votka şişesi olduğunu bir türlü fark edemedim. Bir keresinde Milano'da George Clooney, Megan Fox ve Bollywood yıldızları ile sabah 6'ya kadar parti yaptık. Ertesi gün Şampiyonlar Ligi'nde maça çıktım. O maçta Werder Bremen'e karşı bir gol atıp bir de asist yaptım. Bunun mümkün olduğunu görünce bu şekilde yaşamaya devam ettim" dedi.