Wesley Sneijder'den itiraflar: İçki, kadınlar Yolanthe'yi kaybettim

''Sabah 6'ya kadar parti yaptık'': Yaşadığı alkol problemlerinden de bahseden Sneijder, "Real'de her zaman birlikte bir şeyler yaptığım bir takım arkadaşım olurdu. Genelde bu isim Guti'ydi. Aslında en iyi arkadaşımın votka şişesi olduğunu bir türlü fark edemedim. Bir keresinde Milano'da George Clooney, Megan Fox ve Bollywood yıldızları ile sabah 6'ya kadar parti yaptık. Ertesi gün Şampiyonlar Ligi'nde maça çıktım. O maçta Werder Bremen'e karşı bir gol atıp bir de asist yaptım. Bunun mümkün olduğunu görünce bu şekilde yaşamaya devam ettim" dedi.