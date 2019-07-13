Wesley Sneijder Yolanthe Cabau'ya servet ödeyecek
Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile tazminat konusunda anlaştı. Hollanda basını Wesley Sneijder'in eşine servet ödeyeceğini yazdı.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve oynadığı futbolla tüm sarı-kırmızılıların gönlünde taht kuran Wesley Sneijder ile Türkiye'ye olan hayranlığını her fırsatta dile getiren eşi Yolanthe Cabau, yolun sonuna geldi.
Dokuz yıl önce hayatlarını birleştiren çift, geçen yıl ayrılmaya karar verdi. Hollanda basını; ikilinin birbirine ihanet ettiğini, Sneijder'in eşine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.
Son yaşanan olaylar ise ikilinin gemileri tamamen yaktığının kanıtı gibiydi. Geçen ay Sneijder, dostlarıyla ev partisine gitti. Gece sonunda sokaktaki bir aracı parçalayınca kelepçelendi. Hasarı karşılayınca da salıverildi. Bu olaydan sonra ikilinin boşanma süreci de netleşti.
Hollanda basını Sneijder'in Yolanthe Cabau'nun istediği 19 milyon euro'yu çok bulduğunu, ikilinin 15 milyon euro'ya anlaştığını bildirdi.