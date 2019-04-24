Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau'yu aldatmıştı! Beklenmedik karar
Yolanthe Cabau ile boşanma aşamasına gelen Sneijder’in, İbiza’da açtığı ‘Xaxa’ adlı mekanı satması ayrılığı güçlendirdi.
Bir dönem Türkiye'deki başarılı futbol kariyerleriyle adlarından söz ettiren Wesley Sneijder, çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmez oldu. Hollanda basını geçtiğimiz ay Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau cephesinde ayrılık çanları çaldığını öne sürdü.
Şiddet uygulayıp aldatmış: İkilinin 9 yıllık evliliğini bitirecekleri iddiasının yanı sıra Sneijder'in Yolanthe'ye boşanırken 19 milyon euro yaklaşık 124 milyon 233 bin lira tazminat ödeyeceği haberi de gündeme bomba gibi düştü. Sneijder'in güzel modele şiddet uygulayıp aldattığı iddiası ise ağızları açıkta bıraktı.
Öküz öldü ortaklık bitti: Şimdi de çiftin, iki yıl önce İbiza'da açtığı Xaxa adlı lüks restoranı sattığı ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun işletmesini eşinin üstlendiği ve 4 yaşındaki oğulları Xess Xaxa'nın adını taşıyan mekanı satması ise Hollanda basınına göre ikilinin iş ve özel hayattaki tüm bağlarını tamamen kopardığının kanıtı gibiydi.
"Aşk bitti yapı paydos": Ünlü futbolcu, restoranının açılışında eşine destek vermek için o dönem garsonluk bile yapmıştı. Çiftin restoranı satması "Aşk bitti yapı paydos" yorumu yaptırdı.