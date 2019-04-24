Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau'yu aldatmıştı! Beklenmedik karar

Öküz öldü ortaklık bitti: Şimdi de çiftin, iki yıl önce İbiza'da açtığı Xaxa adlı lüks restoranı sattığı ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun işletmesini eşinin üstlendiği ve 4 yaşındaki oğulları Xess Xaxa'nın adını taşıyan mekanı satması ise Hollanda basınına göre ikilinin iş ve özel hayattaki tüm bağlarını tamamen kopardığının kanıtı gibiydi.