Wayfair olayı nedir? Skandal nasıl ortaya çıktı? İnternetten çocuk mu satılıyor? İşte ayrıntılar
Dünya son iki gündür internet üzerinden çocuk kaçakçılığı yapıldığına dair iddialarla çalkalanıyor. Her şey dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair'in internet sitesi üzerinden çocuk kaçakçılığı yaptığını iddia eden korkunç sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili kim ne dedi? Wayfair olayı nedir? Wayfair'le ilgili iddialar bir komplo teorisi mi? İşte tüm ayrıntılar...
Online mobilya devi Wayfair, internet üzerinden çocuk pazarlaması mı yapıyor? ABD'li mobilya devi Wayfair iddiaları yalanlasa da dünya ve sosyal medya bu iddiayı konuşuyor.Gündeme gelen iddialar tüyler ürperten cinsten.. Kayıp çocukların çeşitli nesneler ile özleştirelerek Wayfair üzerinden satıldığı iddiası tartışmaların odak noktasını oluşturuyor. Peki Wayfair olayı nedir? Komplo teorisi mi? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda neler var? Wayfair skandalı Türkiye'ye de sıçradı mı? Wayfair'de Türk çocuklar da satıldı mı? İşte tüm ayrıntılar...
Dünya son iki gündür internet üzerinden çocuk kaçakçılığı yapıldığına dair iddialarla çalkalanıyor. Her şey dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair'in internet sitesi üzerinden çocuk kaçakçılığı yaptığını iddia eden korkunç sosyal medya paylaşımlarıyla başlamıştı.
Dünyada büyük infial yaratan olay hakkında Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerden #Wayfair etiketiyle binlerce tweet atılarak olayın aydınlığa kavuşturulması istendi.
Dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair, hakkında Cuma akşam saatlerinde ABD'de ortaya atılan ve özellikle Pazar günü Türkiye'de de hızlı yayınlanan komplo teorisindeki iddiaları yalanladı.