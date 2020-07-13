Wayfair olayı nedir? Skandal nasıl ortaya çıktı? İnternetten çocuk mu satılıyor? İşte ayrıntılar

Online mobilya devi Wayfair, internet üzerinden çocuk pazarlaması mı yapıyor? ABD'li mobilya devi Wayfair iddiaları yalanlasa da dünya ve sosyal medya bu iddiayı konuşuyor.Gündeme gelen iddialar tüyler ürperten cinsten.. Kayıp çocukların çeşitli nesneler ile özleştirelerek Wayfair üzerinden satıldığı iddiası tartışmaların odak noktasını oluşturuyor. Peki Wayfair olayı nedir? Komplo teorisi mi? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda neler var? Wayfair skandalı Türkiye'ye de sıçradı mı? Wayfair'de Türk çocuklar da satıldı mı? İşte tüm ayrıntılar...