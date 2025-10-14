Wanda Nara'nın yeni aşkı ortaya çıktı! Çorap değiştirir gibi sevgili değiştiriyor
Wanda Nara, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin merkezinde yerini aldı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişki ve ardından da ayrılığının ardından uzun bir süre gündemden düşmeyen Nara, bu kez yeni sevgilisi Martin Migueles ile ilk fotoğrafını paylaştı.
Wanda Nara, Galatasaray'ın Arjantinli efsane yıldızı Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı ilişki ve ardından gelen olaylı ayrılıkla sık sık gündeme geliyordu. Uzun süredir aldatma, şiddet, mesaj ifşaları ve kavgalarıyla gündemin merkezinde yerini koruyan ikiliden Wanda paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Nara bu sefer de yeni sevgilisini paylaştı.
Daha önce de ünlü rapçi L-Gante ile yaşadığı fırtınalı ilişkinin ardından yollarını ayıran Nara, kısa süre önce sosyal medyada paylaştığı “M” harfiyle gizemli bir aşkın sinyallerini vermişti.
Arjantin basınında geniş yankı uyandıran bu paylaşımın ardından, “M” harfinin Martin Migueles’e ait olduğu ortaya çıktı.
Yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, sessizliğini sonunda bozdu. Nara, yeni sevgilisi Martin Migueles ile çekilen ilk kareyi Instagram hesabında kalp emojisiyle paylaştı.