Wanda Nara'dan ayrılan Icardi 1 yıldır nafaka ödemiyordu! Siciline işlendi

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Wanda Nara, olaylı bir şekilde ayrıldığı Mauro Icardi’yi, bir süredir Türkiye’de birlikte yaşadığı nişanlısı China Suárez ile vakit geçirip kızları Francesca ve Isabella’ya karşı babalık görevlerini yerine getirmemekle suçlamış ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürmüştü.