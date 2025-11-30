Wanda Nara'dan ayrılan Icardi 1 yıldır nafaka ödemiyordu! Siciline işlendi
Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Icardi'nin kızları için nafaka ödemediği ortaya çıktı. Arjantin basınındaki haberlere göre mahkeme ünlü futbolcuyu Nafaka Borçluları Siciline kaydederken, 600 bin dolarlık borç Wanda Nara'nın davadaki elini güçlendirdi.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Wanda Nara, olaylı bir şekilde ayrıldığı Mauro Icardi’yi, bir süredir Türkiye’de birlikte yaşadığı nişanlısı China Suárez ile vakit geçirip kızları Francesca ve Isabella’ya karşı babalık görevlerini yerine getirmemekle suçlamış ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürmüştü.
Arjantin basınından Amerika TV’den Guido Záffora’nın haberine göre Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki sorunlu boşanma süreci uzun süredir hukuki tartışmalara sahne oluyor. Ancak son gelişme, Wanda’nın lehine önemli bir dönüm noktası oldu.
"ICARDI İÇİN CİDDİ BİR HUKUKİ DARBE"
Ünlü futbolcunun, iki kızına ödemesi gereken nafakayı bir yıldır yerine getirmemesi üzerine yargı, Icardi’yi resmen Nafaka Borçluları Siciline kaydetti. Záffora, "Artık geri dönüşü yok. Bu, Icardi için ciddi bir hukuki darbe" ifadelerini kullandı.
"WANDA'NIN AMACI HER ŞEYİ ELDE ETMEK"
Kararın en dikkat çeken tarafı ise futbolcunun biriken nafaka borcunun 600.000 dolar olması. Záffora, "Bugün konuştuğumda şaşırdım. Wanda’nın amacı her şeyi elde etmek" diye ekledi.