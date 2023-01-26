Wanda Nara taciz edildi, Icardi ifşa etti! Galatasaray taraftarı ortalığı ayağa kaldırdı

KEITA'NIN EŞİNE MESAJ ATTI, DEFALARCA ARADI!

Mauro Icardi, Keita Balde’nin evli olduğu halde kendi eşi Wanda Nara’ya mesajlar attığını ve Wanda Nara’nın kendisine bu mesajları gönderdiğini açıkladı. Icardi daha sonra bu durumu Keita Balde’nin eşine mesaj atarak Balde konusunda dikkatli olması adına uyardı.