Wanda Nara taciz edildi, Icardi ifşa etti! Galatasaray taraftarı ortalığı ayağa kaldırdı
Galatasaray'a transfer olduktan sonra başarılı performansı kadar çalkantılı aşk hayatı ile sık sık gündeme gelen Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eski takım arkadaşı Keita Balde'nin Wanda Nara'yı taciz ettiğini ifşa etti. Gece yarısı yapılan olay paylaşımlar sonrası Galatasaraylı taraftarlar adeta ortalığı ayağa kaldırdı. İşte sosyal medyayı sallayan taciz iddiasının ardından yaşananlar...
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahalardaki performansı kadar, ünlü model ve futbol menajeri Wanda Nara ile evliliğiyle de konuşulmaya devam ediyor. Yaşanan son olaya Galatasaray'lı taraftarlarda dahil olunca adeta yer yerinden oynadı. İşte Icardı'nin eşi Wanda Nara'nın yıldız futbolcu tarafından taciz edilmesini ifşa etmesinin ardından yaşananlar...
Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi eski takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı iddia edilmişti.
Bu iddianın hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, Keita Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj atarak taciz ettiğini duyurdu.
KEITA'NIN EŞİNE MESAJ ATTI, DEFALARCA ARADI!
Mauro Icardi, Keita Balde’nin evli olduğu halde kendi eşi Wanda Nara’ya mesajlar attığını ve Wanda Nara’nın kendisine bu mesajları gönderdiğini açıkladı. Icardi daha sonra bu durumu Keita Balde’nin eşine mesaj atarak Balde konusunda dikkatli olması adına uyardı.