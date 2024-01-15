Wanda Nara, Icardi ile ilk gecesini anlattı! 'Ertesi gün vücudumda...'
Şu sıralar tatilde olan çiftten Wanda Nara, kocası Mauro Icardi ile ilk gecesini anlatınca sosyal medyada yine gündem oldu.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, spordan ziyade eşi Wanda Nara ile olan ilişkisiyle magazinin de gündeminde olan bir isim.
Bu ikilinin aşkını duymayan kalmamıştır: Arjantin'de tatil pozlarıyla çok beğenilen Wanda Nara, dış basına yaptığı özel itiraflarla sosyal medyada gündem oldu.
Eşi Mauro Icardi ile ilk gecesini anlatan Nara, "Arkadaştık. Birbirimizle sürekli telefonda konuşurduk, onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi" diyerek Icardi'nin o zamanki çapkınlıklarını anlattı...
Wanda Nara, o dönem Icardi'yle bir tekne buluşmasında ünlü futbolcunun iş ve kadınlar için ayrı telefonları olduğunu görünce birini denize attığını da söyledi.