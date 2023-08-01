Wanda Nara her detayı paylaştı: Icardi ailesinin İstanbul'daki lüks evi olay oldu! Aylık kirası dudak uçuklattı...
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Galatasaray'ın 10 milyon Euro transfer bedeli ödediği dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara yeni evinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca olay oldu. Icardi'nin evinin aylık kirası ise iddialara göre 30 bin euro...
Galatasaray'ın uzun zamandır girişimlerde bulunduğu ve Sarı-kırmızılı taraftarların dört gözle bekledikleri Mauro Icardi, İstanbul'a ayak bastı.
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Gerek özel hayatıyla gerek sporculuğuyla gündemden düşmeyen Icardi için 10 milyon Euro transfer bedeli ödendi.
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Wanda Nara ve çocuklarıyla Türkiye'ye gelen Icardi'nin evi ise sosyal medyayı salladı.
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Galatasaray'ın 3 yıl boyunca 6 milyon euro maaş vereceği Mauro Icardi İstanbul'da lüks ev tuttu.
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