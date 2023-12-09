Vuslat Doğan Sabancı tekne kazası sonrası ilk kez yüzün gösterdi! Ali Sabancı ile boşanacaklar iddiası
YUNANİSTAN'da eşi Pegasus'un patronu Ali Sabancı ile tekne kazası geçiren ve yüzünden ağır yaralanan Suzan Sabancı, ABD'de üst üste geçirdiği estetik ameliyatların ardından ilk kez fotoğraf paylaştı. Suzan Sabancı'nın, kazadan eşini sorumlu tuttuğu ve o günden bu yana Ali Sabancı ile görüşmediği iddia edilmişti.
Pegasus Hava Yolları'nın patronu eşi Ali Sabancı ile Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasının ardından tedavisi süren Vuslat Doğan Sabancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla uzun süre sonra ilk kez yüzünü gösterdi. Kazada yüzünden ağır yaralanan Vuslat doğan Sabancı, ABD'de üst üste estetik ameliyatlar geçirmişti. Vuslat doğan Sabancı'nın eşi Ali Sabancı ile küs olduğu ve evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyor.
Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı olan Vuslat Doğan Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirdi. Tedavisi için ABD'ye giden ve üst üste yüzündeki derin yarlar nedeniyle estetik ameliyat olan Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez fotoğrafını paylaştı
Vuslat Doğan Sabancı'nın Financial Times'a verdiği röportajda İstanbul'daki evinde bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Sabancı kazadan sonra ilk kez fotoğrafçı Kerem Uzel'e poz verdi.
Röportajda kullanılan fotoğrafını alıntılayarak sosyal medya hesabından uzun bir aradan sonra ilk kez kendisini paylaştı.