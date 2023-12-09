Vuslat Doğan Sabancı tekne kazası sonrası ilk kez yüzün gösterdi! Ali Sabancı ile boşanacaklar iddiası

Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı olan Vuslat Doğan Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirdi. Tedavisi için ABD'ye giden ve üst üste yüzündeki derin yarlar nedeniyle estetik ameliyat olan Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez fotoğrafını paylaştı