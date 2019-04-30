Vücuttaki ölü hücreleri canlandırıyor 10 gramı 100 lira
Birçok hastalık ve tedaviye iyi geldiği bilinen arı sütü, bir petekten 4 günlük işlem sonrası 10 gram hasat edilebilirken, kilogramı 10 bin TL’ye kadar satılabiliyor.
Karadeniz’de arı kovanlarından gram gram sağılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ‘arı sütü’nün sağımına başlandı. Her yıl nisan ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması ve çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında gelen arı sütü, büyük bir zahmetle hasat yapılıyor.
Bir petekten tek seferde en fazla 10 gram arı sütü alabilmek adına başlatılan ve 4 süren işlem sonunda, çerçeveler çıkartılarak, hasada başlanıyor. Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü, ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor.
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bal üretimi ve ana arı üretiminin yanında arı sütü üretiminin arıcılara ciddi bir gelir kapısı olacağını belirterek, “Birlik olarak bizim amacımız, üreticilerimizi farklı arı ürünlerine yönlendirmek. Arının sadece baldan ibaret olmadığını, arı sütünün de bunun içerisinde olduğunu üreticilerimize sürekli olarak anlatıyoruz” dedi.
Doktorlar tavsiye ediyor, vücuttaki ölü hücreleri canlandırıyor
Arı sütünün, arının ürettiği en faydalı ürünlerden biri olduğuna dikkat çeken Çiftçi, birçok faydasının yanında en önemlilerinden birinin, vücutta ölen hücreleri canlandırmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Başta çocuklar olmak üzere yaşlılara ve tüm yaş gruplarına önerebiliyoruz. Arı ürünlerinin tamamının aslında doktor tavsiyesi ile tüketilen ürünler olması, bizim en büyük direğimiz