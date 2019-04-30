Vücuttaki ölü hücreleri canlandırıyor 10 gramı 100 lira

Doktorlar tavsiye ediyor, vücuttaki ölü hücreleri canlandırıyor

Arı sütünün, arının ürettiği en faydalı ürünlerden biri olduğuna dikkat çeken Çiftçi, birçok faydasının yanında en önemlilerinden birinin, vücutta ölen hücreleri canlandırmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Başta çocuklar olmak üzere yaşlılara ve tüm yaş gruplarına önerebiliyoruz. Arı ürünlerinin tamamının aslında doktor tavsiyesi ile tüketilen ürünler olması, bizim en büyük direğimiz