Vücuttaki kırmızı lekeler ne anlama gelir, kanser habercisi mi?

Bir kez daha söylemekte fayda var. Vücudunuzda, özellikle göğüs bölgenizde daha önce görmediğiniz bir kırmızı noktacığa rastladınız mı? Uzmanlara göre bunlara "ruby noktası" deniyor ve genellikle 40-45 yaş arası yetişkinlerde görülüyor.