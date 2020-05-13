Vücuttaki iltihabı söküp atan mucizevi besinler!

Zerdeçal

Söz konusu iltihap çözücü bitkiler ise kesinlikle zerdeçal bitkisinin de adı geçmeli!

Kurkumin içermesi nedeniyle zerdeçal, iltihap sökücü görevini taşır.

Zerdeçal güçlü bir antibiyotik etkiye sahiptir. Bu özelliği ile iltihapları temizler.

Zerdeçal ile iltihaplardan kurtulmanın yollarından biri; bu baharatı sıvı şekilde tüketmektir.

1 bardak su ya da sütün içine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek, vücudunuzu koruma altına alabilirsiniz.