Vücuttaki iltihabı söküp atan mucizevi besinler!
İltihap, vücudun iyileşmesini ve kendisini zarardan korumasını sağlayan doğal bir süreçtir. Peki vücuttaki iltihabın belirtileri nelerdir? Vücutta iltihap oluştuysa ne yapmak gerekir? İşte vücuttaki tüm iltihabı kurutan besinler…
Elma sirkesi
Elma sirkesi ile iltihapları temizlemek adına; her sabah 1 su bardağı suyun içine 1 kaşık elma sirkesi ekleyerek tüketebilirsiniz.
Ayrıca elma sirkesi ile salata da hazırlayıp vücudun iltihaplara karşı daha güçlü olmasını sağlayabilirsiniz.
Mor soğan
Bağışıklık sisteminin vazgeçilmezi mor soğan çok güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir. Ayrıca ödem atımına yardımcı olur ve boğaz iltihabı ve karın ağrısına iyi gelir.
Zerdeçal
Söz konusu iltihap çözücü bitkiler ise kesinlikle zerdeçal bitkisinin de adı geçmeli!
Kurkumin içermesi nedeniyle zerdeçal, iltihap sökücü görevini taşır.
Zerdeçal güçlü bir antibiyotik etkiye sahiptir. Bu özelliği ile iltihapları temizler.
Zerdeçal ile iltihaplardan kurtulmanın yollarından biri; bu baharatı sıvı şekilde tüketmektir.
1 bardak su ya da sütün içine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek, vücudunuzu koruma altına alabilirsiniz.
Turp
İyi bir antioksidan olan turp vücudumuzdan toksinlerin atılmasını sağlar. Vücut direncini yüksek derecede arttırır.