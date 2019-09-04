Vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olan besinler hangileri!
Vücuttaki iltihaplar tedavi edilmezse çeşitli hastalıklara yol açabilir. Hastalıklara sebep olan bu iltihaplarla ilgili kullanabileceğimiz bir çok besin bulunuyor.
Yeşil çay
Çok sayıda anti inflamatuar flavonoid içerir. İmmünoloji Dergisi 2002’deki bir çalışmada en bol kateşin bulunan yeşil çayın tedavi edici potansiyeli olan güçlü bir antiinflmatuar bileşik olduğu saptanmıştır. Antioksidan içeriği etkili olan yeşil çay meme kanseri gelişme riskinde %22 (Karsinojenez temmuz 2006) , prostat kanseri gelişme riskinde %48 (Amerikan Epidemiyoloji dergisi 2007) ve kolorektal kanser gelişme riskinde % 57 (Kanser epidemiyolojisi belirteçler ve önleme haziran 2007) azalma kaydetmiştir.
Ceviz
Yapılan son araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yemek, vücuttaki iltihabı en aza indirmeye yardımcı olur. Vücuttaki iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesini azaltır. Bu maddenin azalması demek kalp rahatsızlıklarının da en aza inmesine yardım eder. Cevizin faydalarını hızlı bir şekilde alabilmek için; bir bardak suya 3 adet cevizi koyun ve bir gece boyunca bekletin. Sabah aç karnına bu suyu için. Tüm gün boyunca dinç kaldığınızı göreceksiniz. Ceviz suyunu her gün tüketebilirsiniz.
Ispanak
İyi bir antioksidan ve E vitamini kaynağıdır. Ispanakta bulunan alfa-lionelik isimli asit, iltihap kurutmaya yardımcı olur ve iltihaptan kaynaklı ağrıları yok eder. Etkisini hızlı bir şekilde görmek istiyorsanız çiğ tüketin ya da taze ıspanak suyu için.
Zeytinyağı
İltihap kurutma özelliği vardır. Bunun için saf, doğal bir yağ kullandığınızdan emin olmalısınız. Düzenli olarak içildiğinde vücudun direncini artırır. Her sabah bir yemek kaşığı zeytinyağı içerek sağlığınıza sağlık katın.