Vücut kitle endeksi hesaplama vücut kitle endeksi kaç olmalı?

Çocuklarda Boy Kilo İndeksi

Çocuklar ve gençlerde vücut kitle indeksi yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle çocukların vücudundaki yüksek yağ oranı, kiloya bağlı hastalıklara ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Aynı şekilde çocuğun çok zayıf olması da sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Çocukların boy ve kilo takibi Pediatri uzmanları (Çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru) tarafından persantil eğrileri kullanılarak takip edilir.