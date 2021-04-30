Vücut kitle endeksi hesaplama vücut kitle endeksi kaç olmalı?
Obezite hesaplamada kilonuzun, boy değerinizin karesine bölünmesiyle (kg/m²) hesaplanan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değeri kullanılır. Vücut kitle indeksi sonuçlarına göre 30’un üzeri obez, 40’un üzeri morbid obez, 50’nin üzeri süper obez olarak kabul ediliyor.
Detaylı vücut kitle indeksi ile obezite hesaplamada, yaşınız ve cinsiyetiniz de dikkate alınarak kilonuzun, vücut yağ yüzdenizin ve bel çevrenizin normal değerlerde olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Vücut kitle indeksi değeriniz zayıf, fazla kilolu, obez ya da morbid obez ise kilo vermek için uzmanların önerilerini yerine getirerek zayıflayabilirsiniz. İşte vücut kitle indeksi hesaplamanın yolu...
Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?
VKİ hesaplamasında Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması temel alınır. Ağırlığınızı boyunuzun karesine böldüğünüzde (kg/m²) çıkan sonuç, fazla kilolu ya da obez olup olmadığınızı belirtir.
18, 5 kg/m.'nin altında olanlar: Zayıf
18.5 – 24, 9 kg/m. arasında olanlar: Normal kilolu
25 – 29, 9 kg/m. arasında olanlar: Fazla kilolu
30 – 39, 9 kg/m. arasında olanlar: Obez
40 kg/m.'nin üzerinde olanlar: İleri derecede obez (morbid obez), olarak görülür.
Çocuklarda Boy Kilo İndeksi
Çocuklar ve gençlerde vücut kitle indeksi yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle çocukların vücudundaki yüksek yağ oranı, kiloya bağlı hastalıklara ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Aynı şekilde çocuğun çok zayıf olması da sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Çocukların boy ve kilo takibi Pediatri uzmanları (Çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru) tarafından persantil eğrileri kullanılarak takip edilir.