Vücut geliştirme ve fitness sporcusu muhtar intihar etti! İntihar mektubu bırakmış

Bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin İbrahim Doğan olduğu tespit edildi. Akdam Mahallesi Muhtarı olan İbrahim Doğan’ın kendisine ait ruhsatlı tabanca ile kafasına bir el ateş ederek hayatına son verdiği belirlendi. Olay yerinde araçta bir de intihar mektubu bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.