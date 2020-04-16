Vücudunuzu forma sokacak 8 hareket 10 dakikanızı buna ayırın
Zamanımızı evde geçirdiğimiz şu günlerde vücudunuzu kısa sürede forma sokmaya ve inceltmeye hazır mısınız? Her gün sadece 10 dakikanızı bu 8 egzersize ayırarak aradaki farkı hissedeceksiniz. Yapacağınız hareketleri haftanın 7 gününe yayabilirsiniz ya da 1 gün arayla yapabilirsiniz. 10 dakikalık olan bu programda hareketleri 1’er dakika yaptıktan sonra 15 saniye dinlenmeyi tercih edebilirsiniz.
Squat
Bacaklarınız omuz hizanızda açılı şekilde yere doğru oturmaya çalışın. Üst bacağınızın gerildiğini, dengenizin bozulduğunu hissedebilirsiniz ancak hareketi olabildiğince oturma pozisyonu alıyormuş gibi yapın.
Ters lunge
Kollarınız iki yanda olmak üzere dik durun. Öndeki diz 90 derece bükülecek ve arkadaki diz yere dokunacak şekilde, geriye doğru adım atın ve kalçalarınızı alçaltın. Aynı zamanda ellerinizi tavana doğru uzatın ve omuzlarınızın üstünden arkaya doğru uzanın. Duraklayın ve başlangıç pozisyonuna dönün.
Şınav
Bu hareketi beden eğitimi derslerinizden hatırlayabileceğinizi düşünüyorum. Her ne kadar akıllarda '10 şınav ceza' olarak yer etse de kolların çalışması ve kaslarınızın güçlenmesi için çok faydalı.
Plank
Bu hareketin sert bir zemine serilmiş bir mat üzerinde yapılması tavsiye edilir. Dirsekleriniz üzerinde, sanki parmak uçlarında kalkıyormuşçasına yapacağınız bu hareket; bacak kaslarınızı çalıştırmanıza ve kollarınızın kuvvetlenmesine yardımcı olur.