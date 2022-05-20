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Vücudunda kalıcı hasar kaldı! Morardı şiddetli ağrı oluştu: Alişan soluğu mahkemede aldı

Vücudunda kalıcı hasar kaldı! Morardı şiddetli ağrı oluştu: Alişan soluğu mahkemede aldı

Türkücü Alişan, arkadaşı olan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'ya yaptırdığı operasyon sonrası soluğu mahkemede aldı.

Vücudunda kalıcı hasar kaldı! Morardı şiddetli ağrı oluştu: Alişan soluğu mahkemede aldı

Geçen günlerde boşanacakları yönünde sık sık gündeme gelmesine Alişan ve Buse çifti adliyeye el ele geldi. 

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Vücudunda kalıcı hasar kaldı! Morardı şiddetli ağrı oluştu: Alişan soluğu mahkemede aldı

Alişan'ın yağ aldırma operasyonunu yaptırdığı Doktor Ufuk A.'a açtığı tazminat davasına katılan çift davanın gizli görülmesi sebebiyle açıklama yapmadı.

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Vücudunda kalıcı hasar kaldı! Morardı şiddetli ağrı oluştu: Alişan soluğu mahkemede aldı

İstanbul Tüketici Mahkemesinde bugün görülen davaya Alişan ve Buse Varol avukatları Emek Emre ile katıldı. 

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Vücudunda kalıcı hasar kaldı! Morardı şiddetli ağrı oluştu: Alişan soluğu mahkemede aldı

Gizli görülen duruşmada Alişan'ın eşi Buse Varol olmak üzeri toplamda iki tanık dinlendi.

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