Vücudunda kalıcı hasar kaldı! Morardı şiddetli ağrı oluştu: Alişan soluğu mahkemede aldı
Türkücü Alişan, arkadaşı olan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'ya yaptırdığı operasyon sonrası soluğu mahkemede aldı.
Geçen günlerde boşanacakları yönünde sık sık gündeme gelmesine Alişan ve Buse çifti adliyeye el ele geldi.
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Alişan'ın yağ aldırma operasyonunu yaptırdığı Doktor Ufuk A.'a açtığı tazminat davasına katılan çift davanın gizli görülmesi sebebiyle açıklama yapmadı.
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İstanbul Tüketici Mahkemesinde bugün görülen davaya Alişan ve Buse Varol avukatları Emek Emre ile katıldı.
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Gizli görülen duruşmada Alişan'ın eşi Buse Varol olmak üzeri toplamda iki tanık dinlendi.
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