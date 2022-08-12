Vücudun olmazsa olmazı! Tüm ölümcül hastalıklar onun eksikliği ile ortaya çıkıyor!
Gündelik hayatımızda sık sık yorgunluk kemik ağrısı veya kas güçsüzlüğü yaşıyorsanız sebebi D vitamini eksikliği olabilir
Dünyadaki en önemli vitaminler arasında gösterilen D vitamini, vücudumuz için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. D vitamini eksikliği genellikle yorgunluk, kemik ağrısı, genel ağrılar, kramp gibi kas güçsüzlüğü ve depresyon hastalıkları gibi önemli hastalıklara yol açabiliyor. Aynı zamanda D vitamini eksikliğinin ölümcül hastalıklara da yol açtığı, uzmanlar tarafından belirtiliyor.
D vitamini eksikliği riski, en fazla beş yaşından küçük bebekler ve çocuklar, hamile ve emziren kadınlar, 65 yaş üstü kişiler, güneş ışığına sınırla maruz kalan kişiler ve daha koyu ten rengine sahip kişilerde daha yüksektir.
İyi bilinen D vitamini eksikliği semptomlarının yanı sıra, yeni bir çalışma, düşük D vitamini seviyelerinin kanser, felç ve romatoid artrit gibi bir dizi ciddi durumla bağlantılı olabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
Vücudun iyileşme sürecine yardımcı olması için iltihaplanmaya ihtiyacı bulunur. Ancak yüksek düzeyde iltihaplanma oluşması, diyabet, kalp hastalığı ve otoimmün hastalıklar da dahil olmak üzere çok çeşitli kronik rahatsızlığa neden olabilir.