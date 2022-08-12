Vücudun olmazsa olmazı! Tüm ölümcül hastalıklar onun eksikliği ile ortaya çıkıyor!

Vücudun iyileşme sürecine yardımcı olması için iltihaplanmaya ihtiyacı bulunur. Ancak yüksek düzeyde iltihaplanma oluşması, diyabet, kalp hastalığı ve otoimmün hastalıklar da dahil olmak üzere çok çeşitli kronik rahatsızlığa neden olabilir.