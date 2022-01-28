'Vücudumu elliyordu' deyip iğrenç olayı anlattı! Kahveye ilaç attı tehdit etti: Tahtayla kapattığı yerde...

O dönem 17 yaşında olan S.A.'nın şikayeti üzerine 15 gün çalıştığı iş yerinde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve içeceğine habersiz uyuşturucu koyduğunu iddia ettiği M.Ü. gözaltına alınıp, 9 Mayıs'ta tutuklandı.