Vücudu kendi kendine zarar veriyor tedavisi olmayan hastalığını Ömür Gedik anlattı

Ömür Gedik, uzun süredir savaştığı hastalıktan bahsederken yeni bir beslenme düzenine başladığını anlattı. Geçtiğimiz yaz Bodrum'da çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Ömür Gedik, hastalığı hakkında şunları yazdı:

"Sizin de otoimmün hastalığınız var mı? Eklem ağrısı bile bir belirti. Ben kendi kendine zarar verenlerdenim, yani otoimmün bir hastalığım var.''