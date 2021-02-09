Vücudu kendi kendine zarar veriyor tedavisi olmayan hastalığını Ömür Gedik anlattı
Ömür Gedik, tedavisi olmayan hastalığıyla baş etmeye çalışıyor. Bağışık sistemi olması gerekenden fazla çalıştığını söyledi.
Ömür Gedik, uzun süredir savaştığı hastalıktan bahsederken yeni bir beslenme düzenine başladığını anlattı. Geçtiğimiz yaz Bodrum'da çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Ömür Gedik, hastalığı hakkında şunları yazdı:
"Sizin de otoimmün hastalığınız var mı? Eklem ağrısı bile bir belirti. Ben kendi kendine zarar verenlerdenim, yani otoimmün bir hastalığım var.''
''Bağışıklık sistemim olması gerekenden fazla çalışıyor ama bana iyilik yapacağına yanlışlıkla vücudumun normal dokularına ve organlarına saldırıyor.. Yani düşmanlarla savaşacak olan askerlerim gelip beni vuruyor."
"Bunun nedenlerinden bir tanesi normalde negatif olması gereken HLAB27 geninin bende pozitif olması. HLAB27'nin pozitif olması kişinin virüslere yakalanmasını engelliyor ama diğer yandan da otoimmün hastalıklara yatkın olmasına neden oluyor.''
''Bendeki otoimmün hastalık romatoid artrit, yani iltihaplı romantizma kronik bir inflamatuar bozukluk aslında. Bulaşıcı değil, neden kaynaklandığı bilinmiyor ve eklem, akciğer, kalp ve kan damarlarına saldırabiliyor. Tedavisi yok!"