Volkan Şen ABD'li eşinin boşanma davasındaki tazminat talebine karşı çıktı
Adana Demirspor’da Futbol kariyerini sürdüren Volkan Şen, ABD vatandaşı olan eşi Victoria Leanne Lira Şen'in açmış olduğu boşanma davasındaki 5 milyon liralık tazminat talebine karşı çıktı.
Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor ve Konyaspor gibi pekçok büyük takımda top koşturan, şu sıralar ise futbol kariyerine Adana Demirspor'da devam eden Volkan Şen, boşanma aşamasındaki ABD’li eşinin tazminat talebiyle şaşkına döndü.
ABD’li eşi Victoria Leanne Lira, Volkan Şen’den hem çocuğu hem de kendisi için 200 bin liradan fazla nafaka ve 600 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon lira) tazminat istedi.
Sabah gazetesinin yapmış olduğu habere göre; Boşanma davasını sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Volkan Şen ise; eşinin iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.
Şen'in avukatı, yaptığı açıklamada, "İddialar gerçeğe aykırıdır. Davacının istediği 600 bin sterlin fahiş ve hukuki dayanaktan yoksundur. Ayrıca müvekkilimin bir yıldır boşta olduğu düşünüldüğünde nafakayı karşılaması da mümkün değildir" dedi.