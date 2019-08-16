Volkan Konak'tan hayranlarına kötü haber

Volkan Konak'tan hayranlarına kötü haber

Karadeniz müziğinin sevilen şarkıcılarından Volkan Konak hayranlarına kötü haberi duyurdu.

Volkan Konak'tan hayranlarına kötü haber - Sayfa 1

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, bayramın üçüncü günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Konak, sahnede yaptığı konuşmada televizyon programı yapmayacağını duyurdu.

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Volkan Konak'tan hayranlarına kötü haber - Sayfa 2

Konak, "Artık televizyon programı yapmayacağım. Hem gücüm yok hem de kendimi hazır hissetmiyorum." dedi.

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Volkan Konak'tan hayranlarına kötü haber - Sayfa 3

"Oyuncu değilim, sahne adamıyım"
Kuzeyin Oğlu konuşmasının devamında "Televizyonda hep tadında bırakıyorum. Oyuncu değilim, sahne adamıyım. Sadece konsere gelemeyenlere konser tadında televizyon programı yaptık" diye konuştu.

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Volkan Konak'tan hayranlarına kötü haber - Sayfa 4

"Biz inandırıcı müzik yapıyoruz"
Geçenlerde başka bir sanatçıya da destek verdiğini dile getiren Konak, "Samimi, inandırıcı ve sıcak olduğu sürece karşılığı oluyor. Biz inandırıcı müzik yapıyoruz. İnsanlar buna inanıyor. Biz de insanlarımıza layık olmaya çalışıyoruz" diye ifade etti.

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