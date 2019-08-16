Volkan Konak'tan hayranlarına kötü haber

"Biz inandırıcı müzik yapıyoruz"

Geçenlerde başka bir sanatçıya da destek verdiğini dile getiren Konak, "Samimi, inandırıcı ve sıcak olduğu sürece karşılığı oluyor. Biz inandırıcı müzik yapıyoruz. İnsanlar buna inanıyor. Biz de insanlarımıza layık olmaya çalışıyoruz" diye ifade etti.