Volkan Konak'ın kızından duygulandıran performans...
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak’ın vefatının ardından ailesinden gelen her paylaşım büyük ilgi görüyor. Son olarak eşi Selma Konak, kızları Derin Konak’ın müzik performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Küçük Derin’in seslendirdiği Adele’in “Love in the Dark” şarkısı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Geçtiğimiz yıl Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, “Kuzeyin Oğlu” olarak hafızalara kazınan Volkan Konak’ın ardından ailesi zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla sevenlerini duygulandırmaya devam ediyor.
Selma Konak’ın Instagram hesabından yayınladığı videoda, küçük kızı Derin Konak’ın Adele’in sevilen şarkılarından **“Love in the Dark”**ı seslendirdiği anlar yer aldı.
Duygusal performans, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımı gören takipçiler, Derin Konak’ın sesine ve müziğe olan ilgisine övgü dolu yorumlar yaptı.
Selma Konak paylaşımına herhangi bir not düşmese de, videonun altına yazılan yorumlar kısa sürede dikkat çekti.