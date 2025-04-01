Volkan Konak'a veda! Cenaze töreninde Selma Konak kahroldu: Bunu bana nasıl yaptın Volkan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak için cenaze töreni düzenlendi.
Konak için öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Sanatçının sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği törende, taziyeleri eşi Selma Konak kabul etti.
"Bunu bana nasıl yaptın Volkan"
Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta dururken gözyaşlarına boğuldu. Konak "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırdı. Acılı eşin feryadı yürekleri dağladı.
Cenaze törenine katılan ünlü isimler arasında Orhan Gencebay, Erol Evgin, Resul Dindar, Alper Kul, Aylin Kontente, Melek Baykal, Müjdat Gezen, Sinan Özen, Hakan Altun, Berkay ve Hüsnü Şenlendirici de yer aldı.