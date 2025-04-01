Volkan Konak'a veda! Cenaze töreninde Selma Konak kahroldu: Bunu bana nasıl yaptın Volkan

"Bunu bana nasıl yaptın Volkan"

Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta dururken gözyaşlarına boğuldu. Konak "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırdı. Acılı eşin feryadı yürekleri dağladı.