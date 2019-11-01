Volkan Konak müzisyen olmasını anne babasının yan odadaki sex'ine bağladı
Müzisyen Volkan Konak, Antalya'da verdiği konserde "Ben yan odadaki divan sesindeki ritimden dolayı müzisyen oldum." diyerek anne-babasının cinsel hayatını anlatınca ortalık karıştı.
Antalya'da konser veren Volkan Konak, binlerce kişinin önünde anne ve babasının cinsel hayatından bahsetti. Konak'ın açıklamalarına gülenlerin yanı sıra durumdan hoşnut olmayıp tepki gösterenler de oldu.
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Ünlü şarkıcı Volkan Konak, geçtiğimiz gün Antalya Belediyesi'nin düzenlendiği konser kapsamında sahneye çıktı.
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Şarkıların arasında hayranlarıyla sohbet eden Volkan Konak, bir ara kemençecisiyle cinsellik üzerine sohbet etti.
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