Volkan Demirel'in yerine Premier Lig'den kaleci geliyor
İngiliz basınından Daily Star, Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Bournemouth'un kalesini koruyan Asmir Begovic'i transfer listesine aldığını yazdı.
Yeni sezona güçlü bir kadro kurarak girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'le yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, yeni kaleci arayışına girdi.
Asmir Begovic listede: İngiliz basınından Daily Star, sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Bournemouth'un kalesini koruyan Asmir Begovic'i transfer listesine aldığını yazdı.
Bournemouth'dan ayrılacak: Kadroya giremeyen ve teknik direktörü ile sorunlar yaşayan Begovic'in 2021'e kadar anlaşması olduğu Bournemouth'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. 62 kez Bosna Hersek Milli Takımı'nın kalesini de koruyan tecrübeli file bekçisi, kariyerinde La Louviere, Portsmouth, Macclesfield, Yeovil, İpswich, Stoke City ve Chelsea formaları da giydi.
Harun'la rekabet halinde olmalı: Takıma dahil edilecek yeni kalecinin, mevcut eldiven Harun Tekin ile rekabete girmesi ve iki ismin birbirini form olarak itmesi Ersun Yanal’ın hedefi.