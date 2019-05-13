Volkan Demirel'in yerine Premier Lig'den kaleci geliyor

Bournemouth'dan ayrılacak: Kadroya giremeyen ve teknik direktörü ile sorunlar yaşayan Begovic'in 2021'e kadar anlaşması olduğu Bournemouth'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. 62 kez Bosna Hersek Milli Takımı'nın kalesini de koruyan tecrübeli file bekçisi, kariyerinde La Louviere, Portsmouth, Macclesfield, Yeovil, İpswich, Stoke City ve Chelsea formaları da giydi.