Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel tek bir kare paylaştı ve

"BABASINA BENZETENİ ENGELLERİM"

Zeynep Demirel, kızı Yasmin'i babası Volkan Demirel'e benzetenlere, "Bu posttaki bazı fotoğraflardan sonra Yasmin babasına benziyor diyene engeli basarım, ona göre." diyerek esprili bir uyarı yaptı.