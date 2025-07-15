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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel tek bir kare paylaştı ve

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel tek bir kare paylaştı ve

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, çocukluğuna dair bir kare paylaşarak, kızı Yasmin'i babasına benzetenleri 'Engellerim' diyerek uyardı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel tek bir kare paylaştı ve - Resim: 1

Eski futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılında nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel, Şubat ayında üçüncü kez anne olmuştu. Kızına Yasmin adını veren çift, tatil sezonunu çocuklarıyla açtı.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel tek bir kare paylaştı ve - Resim: 2

HAMİLELİK KİLOLARINI HIZLA ATTI

Hamilelik kilolarını hızla attığı gözden kaçmayan Zeynep Demirel, fit görüntüsüyle beğeni topladı.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel tek bir kare paylaştı ve - Resim: 3

Tatilden kareler paylaşan Zeynep Demirel, ayrıca küçük kızıyla beraber kendi çocukluk fotoğrafını paylaştı. Takipçilerinin genelde babası Volkan Demirel'e benzettiği Yasmin, annesinin ikizi çıktı.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel tek bir kare paylaştı ve - Resim: 4

"BABASINA BENZETENİ ENGELLERİM"

Zeynep Demirel, kızı Yasmin'i babası Volkan Demirel'e benzetenlere, "Bu posttaki bazı fotoğraflardan sonra Yasmin babasına benziyor diyene engeli basarım, ona göre." diyerek esprili bir uyarı yaptı.

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