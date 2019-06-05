Volkan Demirel'e İngiltere'den sürpriz talip
Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona Galatasaray'ın ulaşmasının ardından gözler kulüplerin yapacağı transferlere çevrildi. Hangi futbolcu nereye gidiyor, hangi kulüp kimi transfer ediyor? İşte spor basınında yer alan transfer iddiaları...
FFP kriterlerini karşılayabilmek adına Fener Ol kampanyası başlatan Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'dan 5 milyon euro, Eljif Elmas'tan 14 milyon euro ve Miha Zajc'tan 6 milyon Euro gelir elde ederek 25 milyon Euro kasasına koymak istiyor.
Leipzig’in yeni hocası Nagelsmann, göreve gelir gelmez Bruma’yı kadro dışı bıraktı, Aslan’ın ekmeğine yağ sürdü. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli eski yıldızını uygun bir satın alma opsiyonuyla beraber kiralamaya hazırlanıyor
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak. Sırp futbolcu 3 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.
Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.