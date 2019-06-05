Volkan Demirel'e İngiltere'den sürpriz talip

FFP kriterlerini karşılayabilmek adına Fener Ol kampanyası başlatan Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'dan 5 milyon euro, Eljif Elmas'tan 14 milyon euro ve Miha Zajc'tan 6 milyon Euro gelir elde ederek 25 milyon Euro kasasına koymak istiyor.