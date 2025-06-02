Volkan Demirel'den dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de forma giyen Semih Şentürk, Caner Erkin, Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül'le yemekte buluşmalarının sosyal medyada çok konuşulduğunu hatırlatılan ve "Gündem Fenerbahçe miydi?" sorusu sorulan Volkan Demirel şu yanıtı verdi:

"İlla ki Fenerbahçe'yi de konuştuk ama daha çok eski anıları konuştuk. Ben Karagümrük'ün final maçını izlemeye gitmiştim. Orada Tuncay'la (Şanlı) karşılaştık. Bir yemek yiyelim dedik ve aynı mahalledeki arkadaşları toparladık. Ben zaten yemeğe de işim olduğu için geç katıldım.”