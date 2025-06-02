Volkan Demirel'den dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Teknik Direktör Volkan Demirel, Jose Mourinho'nun ekibine katılıp katılmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği konuşulurken adı sarı-lacivertli takımın teknik direktör adayları arasında yer alan Volkan Demirel, Sabah’a açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE'NİN BAŞINA NE ZAMAN GEÇECEK?
Fenerbahçe'de çalışmak istediğini her fırsatta dile getiren ama 'Doğru zamanda' diye ekleyen Demirel'e "Doğru zaman ne zaman?" diye soruldu, gülerek "Allah bilir" demekle yetindi.
BU SEZON TAKIM ÇALIŞTIRACAK MI?
"Bu sezon için bir planınız var mı?" sorusuna ise Volkan "Bakalım zaman gösterecek” şeklinde yanıt verdi.
Fenerbahçe'de forma giyen Semih Şentürk, Caner Erkin, Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül'le yemekte buluşmalarının sosyal medyada çok konuşulduğunu hatırlatılan ve "Gündem Fenerbahçe miydi?" sorusu sorulan Volkan Demirel şu yanıtı verdi:
"İlla ki Fenerbahçe'yi de konuştuk ama daha çok eski anıları konuştuk. Ben Karagümrük'ün final maçını izlemeye gitmiştim. Orada Tuncay'la (Şanlı) karşılaştık. Bir yemek yiyelim dedik ve aynı mahalledeki arkadaşları toparladık. Ben zaten yemeğe de işim olduğu için geç katıldım.”